إسرائيل تعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن
دوليات
2025-09-04 | 10:49
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرتين تم إطلاقهما من
اليمن
.
وأفاد المتحدث أفيخاي أدرعي بأنه لم يتم تفعيل الإنذارات عقب إطلاق المسيرتين.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من
اليمن
سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية ولم تنطلق صفارات الإنذار
وهذا الصاروخ هو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم وإطلاق الصواريخ فيما وصفوه برد فعل أولي على الهجمات الإسرائيلية على اليمن.
ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الشمال نحو
إسرائيل
تضامنا مع الفلسطينيين.
ويأتي التصعيد بعد أيام من اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعددا من الوزراء في قصف على مدينة
صنعاء
يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
وتوعد زعيم الحوثيين
عبد الملك الحوثي
، إسرائيل بمسار تصاعدي من الهجمات من دون تراجع أو ضعف، بحسب تعبيره.
يذكر أن هذه الضربات هي الأولى من نوعها من حيث محاولة إسرائيل اغتيال قادة ومسؤولين حوثيين، في سيناريو شبهه عدد من المراقبين بما حصل مع
حزب الله
في
لبنان
الصيف الماضي.
ومنذ بدء الحرب في قطاع
غزة
يوم السابع من أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها، كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية ارتبطت بإسرائيل متوعدين بالمزيد مساندة للشعب الفلسطيني في غزة.
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
08:59 | 2025-07-21
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين من اليمن
14:24 | 2025-09-03
إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة دخلت مجالها الجوي
10:18 | 2025-06-25
إسرائيل تعلن اعتراض مسيرات إيرانية فوق سوريا
03:39 | 2025-06-13
اليمن
اسرائيل
عبد الملك الحوثي
عبد الملك
حزب الله
إسرائيل
لبنان
صنعاء
إنذار
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
43.74%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
22.14%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
20.12%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
14.01%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
عقوبات أمريكية تطال منظمات حقوقية فلسطينية
15:55 | 2025-09-04
السودان.. انتشال 370 جثة من موقع الانزلاق الأرضي
15:06 | 2025-09-04
واشنطن تعتزم وقف برامج المساعدة الأمنية لدول أوروبية
14:46 | 2025-09-04
نتنياهو يعلن استعداده لفتح معبر رفح للفلسطينيين
14:26 | 2025-09-04
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 12 مسؤولا بارزا من الحوثيين
13:31 | 2025-09-04
زلزال قوي يهز جنوب شرقي أفغانستان
13:13 | 2025-09-04
