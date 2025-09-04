إسرائيل تعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن

وأفاد المتحدث أفيخاي أدرعي بأنه لم يتم تفعيل الإنذارات عقب إطلاق المسيرتين.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية ولم تنطلق صفارات الإنذاروهذا الصاروخ هو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم وإطلاق الصواريخ فيما وصفوه برد فعل أولي على الهجمات الإسرائيلية على اليمن.ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الشمال نحو تضامنا مع الفلسطينيين.ويأتي التصعيد بعد أيام من اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعددا من الوزراء في قصف على مدينة يوم الخميس 28 أغسطس 2025.وتوعد زعيم الحوثيين ، إسرائيل بمسار تصاعدي من الهجمات من دون تراجع أو ضعف، بحسب تعبيره.يذكر أن هذه الضربات هي الأولى من نوعها من حيث محاولة إسرائيل اغتيال قادة ومسؤولين حوثيين، في سيناريو شبهه عدد من المراقبين بما حصل مع في الصيف الماضي.ومنذ بدء الحرب في قطاع يوم السابع من أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها، كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية ارتبطت بإسرائيل متوعدين بالمزيد مساندة للشعب الفلسطيني في غزة.