دعوات لإقالة وزير الصحة الأمريكية بعد تفشي كورونا

أظهرت بيانات من شبكات الصرف الصحي في ارتفاع مستويات خلال الصيف، في وقت تشهد فيه الولاية زيادة مستمرة في الحالات المؤكدة والاستشفاءات.ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن مستويات الفيروس في مياه الصرف بالولاية مرتفعة بشكل مقلق، ما دفع بعض مسؤولي المحليين إلى حث المواطنين على العودة لارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.وبالتوازي مع هذه التطورات، تصاعد الجدل حول سياسات الأمريكي إف. كينيدي جونيور، حيث أصدرت أكثر من 20 جمعية صحية وطبية بارزة بيانًا مشتركًا تطالب فيه باستقالته، متهمة إياه بتعطيل التقدم الطبي وتجاهل عقود من الأبحاث العلمية. كما وقع أكثر من ألف موظف حالي وسابق في على رسالة مفتوحة تطالب بإقالته.وجاءت هذه الدعوات بعد قرارات مثيرة للجدل اتخذها كينيدي، من بينها إلغاء التوصيات الفيدرالية بلقاحات كوفيد لبعض الفئات، وإقالة مديرة سوزان موناريز بعد أسابيع فقط من توليها المنصب.من جانبه، دافع كينيدي عن نفسه قائلاً إن هدفه هو "استعادة الثقة عبر الشفافية والكفاءة"، مؤكدًا أن تركيزه منصب على مواجهة الأمراض المعدية.