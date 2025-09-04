اعتقال جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود الأردنية

وأضافت الصحيفة أن الجيش احتجز الجنود الإسرائيليين في إحدى قواعده لعدة ساعات للتحقيق قبل أن يعيدهم إلى .وأشارت "هآرتس" إلى أن الجنود الذين اجتازوا الحدود الأردنية تصرفوا دون موافقات أو معرفة ضباطهم.ووفق المصدر ذاته، تقدم الجنود الذين عبروا الحدود في منطقة خلال الأسابيع الأخيرة، بضع مئات من الأمتار قبل أن يوقفهم جنود أردنيون كانوا يقومون بدوريات في المنطقة.وأكد الجيش الإسرائيلي تفاصيل الحادثة لصحيفة "هآرتس"، لكنه رفض الإفصاح عن هوية الوحدة التي يخدم فيها الجنود وسبب دخولهم إلى .هذا، وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم ينشئ حاجزا كبيرا على طول الحدود مع الأردن كما هو الحال على حدود وسوريا ومصر.وشددت على أنه "ومع ذلك فإن كل جندي إسرائيلي يخدم في القطاع يعرف مكان مرور الحدود وهو ما يعرف بمسارات غير واضحة وسياج قديم".