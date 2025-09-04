مصر: صفقة الغاز تنفع إسرائيل ونتنياهو لا يستطيع تبعات إلغائها

وقال رشوان في تصريحات تلفزيونية: "أنصح نتنياهو، وأتمنى إلغاء صفقة الغاز إن كان يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية"، موضحا أن الصفقة مهمة اقتصاديا للطرفين لكن الكفة "تميل أكثر لإسرائيل".وأوضح المسؤول المصري أن بلاده تستخدم هذا الغاز، في الداخل وجزء آخر يتم تسييله وإعادة تصديره، معتبرا أن لن تواجه أية أزمة حاليا مع قرب انتهاء فصل الصيف إذا علقت ضخ إمدادات الغاز.وأكد أن مصر لديها بدائل كثيرة في ملف الطاقة والغاز، وأن نتنياهو "واهم تماما" إذا كان يرى أن مصر ليس لديها سوى هذا المسار في مواجهة أزمة طاقة، متابعا: "لا أدافع ولكن أتحدث عن معلومات بأن مصر لديها بدائل وسيناريوهات لما يمكن أن يحدث".وأشار إلى أن "نتنياهو يحاول تصدير أزمة إلى مصر"، مبديا تعجبه من التضارب بين "الشكاوى الإسرائيلية عسكريا من تحشيد مصر لقواتها قرب الحدود، ثم من الناحية الاقتصادية تهدد"، وتابع متسائلا: "هل إسرائيل قوة اقتصادية جدا وضعيفة جدا عسكريا، أم نحن أمام خليط توراتي (اليمين الإسرائيلي) يضغط من أجل تنفيذ مخطط التهجير".وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد ذكرت، يوم الثلاثاء، أن نتنياهو، وجه بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، تحت ادعاءات حول "خروقات مصرية لاتفاقية السلام" بسبب التعزيزات العسكرية في .وبحسب التقرير، سيبحث نتنياهو مع وزير الطاقة ، ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق وكيفية القيام بذلك، قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.وفي آب الماضي، نشرت الصحيفة ذاتها تقريرا قالت فيه أن إسرائيل باتت تمتلك الآن نفوذا كبيرا على مصر، وذلك بعد أيام من إبرام صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل، داعية إلى استخدام "هذه الورقة للضغط على مصر" بشأن سياساتها تجاه إسرائيل.وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من اتفاقية السلام الرسمية، تتصرف مصر تجاه إسرائيل كخصم بجيش ضخم يستهدف إسرائيل في أي وقت، مضيفة: "حان الوقت لأن نوضح لمصر أننا لم نعد نلعب دور المغفلين. وحان الوقت لإسرائيل أن تتصرف بنضج، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لديها لتعزيز هذه المصلحة".