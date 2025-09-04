طهران تعلن: مستعدون لبناء الثقة بشأن برنامجنا النووي

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "لا نقلل من تبعات عودة العقوبات الأممية على لكن البعض يبالغ في تضخيم تأثيراتها".

وأضاف "إذا وجد اتفاق فمستعدون لبناء الثقة بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات والتهديدات".

وكان تقرير للوكالة الذرية كشف، أمس الأربعاء، أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من عتبة صنع الأسلحة قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي وقع في يونيو الماضي.