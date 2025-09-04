موقف أمريكي جديد يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحرب غزة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ، الخميس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى رد فعل من "إسرائيل"، فيما اشار الى أن الحرب في قد تنتهي غدا.

وقال روبيو في تصريحات صحافية، "أخبرنا الدول الراغبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أن ذلك سيخلق مشاكل كبيرة".

وأضاف أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى رد فعل من ويصعب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

ولفت روبيو الى أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يؤدي إلى إثارة خطط الضم"، مضيفا "الحرب في قد تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وأطلقت سراح الرهائن"، وفق وصفه.

وأعلنت عدة دول بينها أوروبية استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر الحالي وذلك عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في .