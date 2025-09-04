زلزال قوي يهز جنوب شرقي أفغانستان

وقالت وسائل إعلام دولية، "ز لزال قوي يهز ولاية كونر شرقي ".

وأضاف أن "الزلزال قوته 6.2درجة على مقياس ريختر".



وكان بقوة 6.2 درجة هز، يوم الأحد الماضي، جنوب شرقي أفغانستان.

وتشهد مناطق عدة في أفغانستان نشاطًا زلزالياً مستمراً، وسجلت عدة هزات أرضية خلال الفترة الأخيرة.