الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 12 مسؤولا بارزا من الحوثيين

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "متابعة للغارة التي نفذها الجيش يوم الخميس الماضي في منطقة ، يمكن في هذه المرحلة تأكيد القضاء على 12 مسؤولا بارزا في قيادة الحوثيين".وأضاف: "لقد استهدفت الغارة بنية تحتية عسكرية استخدمت من قبل حيث تواجدت فيها شخصيات عسكرية رفيعة المستوى إلى جانب كانوا متورطين بشكل مباشر في إدارة وتوجيه عمليات ضد ".وأفاد أدرعي بأن تقييم نتائج الغارة ما زال مستمرا، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل بقوة لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل في أي مكان وزمان يُطلب منه ذلك.