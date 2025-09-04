نتنياهو يعلن استعداده لفتح معبر رفح للفلسطينيين

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحافية: "هناك خطط شتى لإعادة تأهيل لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها هذا ليس طردا جماعيا".وأردف قائلا: "إن مغادرة غزة حق أساسي لكل فلسطيني".وذكر فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية في : "إذا اتخذوا خطوات أحادية الجانب فسنتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا.. لسنا هنا لطرد الفلسطينيين لكننا لن نمنحهم دولة".كما تطرق نتنياهو إلى تنامي معاداة السامية حول العالم ودعا اليهود إلى عدم التراجع، حيث صرح: "كلما أسرعنا في إنهاء الحرب ستهدأ حرب الدعاية أيضا.. وأقول لليهود اثبتوا بشموخ، دافعوا عن حقوقكم، لا تختبئوا واخرجوا وحاربوا الافتراء بالقوة".