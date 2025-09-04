السودان.. انتشال 370 جثة من موقع الانزلاق الأرضي

وضربت الكارثة قرية ترسين الواقعة في جبل مرة، الأحد، بعد هطول غزير للأمطار خلال الموسم الماطر في البلاد والذي يبلغ ذروته في أغسطس.وأفادت تقديرات باحتمال مقتل ما يصل إلى ألف شخص، لكن الحجم الكامل للكارثة في المنطقة الجبلية المعزولة لم يتضح بعد.وقال ، أحد مسؤولي بمحلية دارامو في جبل مرة "بعد الكارثة عثرنا على 370 جثة" تم دفنها، مضيفا أن "البقية تحت الصخور والبعض جرفتهم المياه"، وذلك في تسجيل مصوّر نشرته حركة جيش تحرير .وبقيت حركة جيش تحرير السودان التي يقودها نور وتسيطر على المنطقة المحيطة بجبل مرة بمنأى من النزاع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حد كبير.وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرتها الحركة، اليوم الخميس، سكانا وعناصر إنقاذ متجمعين في موقع دفن موقت وهم يصلون على الضحايا الذين تمت مواراتهم، وشوهد آخرون يحفرون في الوحل وتحت الأنقاض للعثور على مزيد من الجثث العالقة.