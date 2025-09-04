عقوبات أمريكية تطال منظمات حقوقية فلسطينية

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.

وقالت في بيان، "فرض عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان".

وأدرجت " ومركز لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع ، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله".

في حين قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.