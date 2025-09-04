البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة بشيكاغو لمكافحة المهاجرين

وذكرت صحيفة " " نقلا عن مصادر في "البنتاغون" أن "قاعدة البحرية ستكون القادمة التي ترعاها ".ومن المحتمل أيضا أن يتم استخدام القاعدة كمقر للحرس الوطني أو القوات العاملة إذا أمر القوات بالانتقال إلى شيكاغو.ووفقا للسلطات الأمريكية، شهدت شيكاغو 573 جريمة قتل في عام 2024، مقارنة بـ377 جريمة قتل في و268 جريمة قتل في لوس أنجلوس العام الماضي.وذكرت الإحصاءات الرسمية أن شيكاغو تتصدر قائمة المدن الأمريكية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة العام الماضي.