ترامب يعتزم تغيير اسم البنتاغون

وسيعيد هذا التغيير للوزارة الاسم الذي حملته لفترة طويلة قبل أن يتم تغييرها إلى بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1949.ونقلت شبكة CNN عن مسؤول في قوله، إنه "يتوقع أن يوقع الأمر اليوم".وكان ترامب أخبر الصحافيين في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي أن إدارته ستغير اسم وزارة الدفاع، وقال: "نسميها وزارة الدفاع، ولكن فيما بيننا، أعتقد أننا سنغير الاسم".وأضاف: "لقد انتصرنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، كان يُطلق عليها وزارة الحرب، وهذا هو اسمها الحقيقي بالنسبة لي، والدفاع جزء من ذلك، ولكن لدي شعور بأننا سنغيره".الأمر التنفيذي سيجعل اسم "وزارة الحرب" يستخدم كـ "عنوان ثانوي" لوزارة الدفاع، ويسمح لوزير الدفاع بيت هيغسث باستخدام لقب "وزير الحرب".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب ووزير الدفاع يهدفان إلى تعزيز "روح " (warrior ethos) والتركيز على القدرات القتالية والإستعداد للحرب.ورغم أن التغيير يتطلب عادة موافقة ليصبح دائما، إلا أن ترامب أكد عزمه تنفيذه وقال إنه يتوقع دعم الكونغرس إذا كان ذلك ضروريا.وسيكون على الوزارة تحديث جميع الشعارات واللافتات والموقع الإلكتروني لتعكس الاسم الجديد.وهذا التحول يعد جزءا من حملة ترامب لتأكيد قوة واستعداده للحروب، ويرتبط برغبته في الابتعاد عما يعتبره تأثير "الأيديولوجيا اليسارية" على القوات المسلحة.