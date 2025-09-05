الصفحة الرئيسية
روحاني: كان يمكن أن نتجنب حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
دوليات
2025-09-05 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
285 شوهد
السومرية نيوز
- دولي
أكد الرئيس الإيراني الأسبق
حسن روحاني
أن إحياء الاتفاق النووي خلال ولايته الثانية كان سيجنب
إيران
حرب الـ12 يوما مع
إسرائيل
.
وجدد
روحاني
في كلمة ألقاها أمام مستشاريه، تأكيده "على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع الغرب، خصوصا
الدول الأوروبية
"، داعيا إلى "استئناف المفاوضات النووية للجمهورية الإسلامية".
وقال إن "إحياء الاتفاق النووي خلال ولايته الثانية كان كفيلا بمنع اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما مع
إسرائيل
، كما كان سيحول دون تفعيل آلية الزناد الخاصة بإعادة العقوبات الأممية".
وأوضح أن "على
إيران
أن تبذل كل ما بوسعها لمنع عودة القرارات الأممية السابقة"، مؤكدا أن "استمرار التفاوض لا يزال ممكنا مع الدول الأوروبية الثلاث أو مع مجموعة 1+4 لإخراج موضوع آلية الزناد من جدول أعمال
مجلس الأمن
. وأضاف أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي".
وأشار روحاني إلى أن "منع العودة إلى الاتفاق النووي كلف إيران خسائر كبيرة"، مشيرا الى انه "لو لم يتم تعطيل المسار آنذاك، ولو عدنا إلى الاتفاق في عهد
جو بايدن
، لما كان هناك ما يسمى آلية الزناد، ولما تكبدنا ما يقارب 500 مليار من الخسائر".
وفي حديثه عن المفاوضات النووية التي جرت في أواخر ولايته الثانية، والتي تزامنت مع فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، أشار روحاني إلى أن "هذه الجهود فشلت بسبب إصرار
واشنطن
على أن تعود إيران أولا إلى التزاماتها".
وذكر أن
الولايات المتحدة
، عبر المتحدث باسم
وزارة الخارجية
حينها
نيد برايس
، أكدت أن صبرها على التحديات النووية الإيرانية ليس بلا حدود.
ورأى روحاني أن "العودة إلى الاتفاق النووي كانت ستضمن تثبيت الاتفاق النووي وتحقيق منافعه، كما كانت ستمنع الحرب الأخيرة". واتهم من وصفهم بـ"المتشددين" بأنهم عرقلوا هذا المسار "بأوهامهم"، وأضروا بالمصلحة الوطنية.
وشدد روحاني على أن "أفضل طريق للحل يكمن في العودة إلى المفاوضات"، مؤكدا أن "الفرصة ما زالت قائمة للتوصل إلى تفاهم مع الدول الأوروبية الثلاث أو مع مجموعة 1+4 لإزالة ملف آلية الزناد من مجلس الأمن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
