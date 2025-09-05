الحرس الثوري يتوعد: لا نخشى الحرب وسنجعل العدو يندم

ونقلت "إرنا"، عن نائيني قوله إنّ الحرب الأخيرة مع قوّضت عقيدة الإسرائيلي وأسقطت أسس الردع التي طالما اعتمدت عليها تل أبيب. وأضاف، "شنّ الكيان الصهيوني العدوان على بزعم ضعفها وسوء تقديره الاستراتيجي، معتقداً أنّ الشعب الإيراني سيستسلم خلال ساعات، لكن الإيرانيين خرجوا فوراً إلى الشوارع وردوا بقوة على هذا الوهم".أوضح نائيني أنّ إسرائيل والولايات المتحدة أنفقتا مليارات الدولارات في محاولة لهزيمة الإسلامية وإضعاف إيران، لكنهما فشلتا، مشدداً على أنّ الحرب شكّلت دليلاً على قوة الشعب الإيراني واقتدار ، إضافة إلى صلابة القوات المسلحة.ولفت إلى أنّ "جزءاً كبيراً من الصراع هو حرب معرفية ونفسية"، متهماً وتل أبيب بالتركيز حالياً على الحرب الاقتصادية والنفسية لزعزعة استقرار البلاد، مؤكداً أنّ تعمل باستمرار على تعزيز قدرات الردع لتجنب المواجهة وضمان الأمن المستدام.تأتي تصريحات المسؤول الإيراني بعد الضربات الجوية الإسرائيلية المفاجئة في 13 حزيران الماضي، ضمن عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "الأسد الصاعد"، حيث استهدفت منشآت نووية إيرانية أبرزها موقع نطنز، وأسفرت عن مقتل شخصيات بارزة من الصف الأول في الإيرانية، بينهم قائد الحرس الثوري ، ورئيس الأركان ، وقائد والفضائية أمير علي حاجي زاده.وردّت طهران بعملية صاروخية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم "الوعد 3"، استهدفت خلالها عشرات القواعد والمواقع العسكرية في إسرائيل، مؤكدة أنّها ستواصل الرد طالما استمرت الاعتداءات.ولم تقتصر المواجهة على إسرائيل، إذ شنّت في 22 حزيران هجوماً واسعاً على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وفق ما أعلن البنتاغون.وبعد أيام، ردّ الحرس الثوري الإيراني بضربات صاروخية على قاعدة العديد الأميركية في قطر، في تصعيد خطير وضع المنطقة على حافة مواجهة شاملة.