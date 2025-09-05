باريس تكرّم البيشمركة: شارع باسمهم يطل على نهر السين

وأكدت البلدية في بيانها الصادر مساء أمس الخميس أن ، ، ستفتتح شارع البيشمركة بحضور رئيس السابق "تقديرا للمقاتلين الكرد".وجاء في البيان، أن البيشمركة "تعد قوة قتالية تمثل ، وهي رمز لنضال الشعب الكردي من أجل حقوقه وحكمه الذاتي".وأشار البيان إلى أن باريس ترتبط، على مدى سنوات، بـ "علاقات قوية" مع ، عاصمة ، لافتة إلى زيارة العمدة إلى في عام 2019، والتي شهدت توقيع اتفاق صداقة بين المدينتين، أعلن بموجبه عن توأمة بينهما.وأضاف البيان أن "باريس تفتخر بأنها تستضيف منذ أكثر من 40 عاما المعهد الكوردي، وهو مركز فريد متخصص في نشر الثقافة واللغة الكردية".فيما يخص شارع البيشمركة، أكدت البلدية أن "البيشمركة الآن لها مكان على خريطة باريس، حيث يطل على المناظر الخلابة لنهر السين".