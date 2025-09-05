الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539677-638926644879499758.jpg
بوتين يهاجم سياسة فرض الرسوم من ترامب: تهدد الاقتصاد العالمي
دوليات
2025-09-05 | 06:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
وجه الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
انتقادات مستترة لسياسة الرسوم
الجمركية
التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
باعتبارها مضرة بالاقتصاد العالمي.
وقال
بوتين
الجمعة في
منتدى
اقتصادي في
فلاديفوستوك
إن الرسوم تؤدي إلى "انفصالية إقليمية ووطنية، ولن يتحقق أي شيء جيد من وراء مثل هذه السياسات لمن يمارسها". ولم يشر إلى
ترامب
بالاسم.
وأضاف أن
روسيا
منفتحة في سياساتها التجارية والاقتصادية مع الشركاء الأجانب.
ورحب بوتين صراحة باحتمالات عودة الشركات الغربية إلى روسيا، لكنه أضاف أنه يدرك أن العديد من الشركات تنتظر نهاية الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات كي تستأنف عملياتها التجارية هناك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
