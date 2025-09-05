Alsumaria Tv
بداخله مئات النازحين.. انهيار برج "مشتهى" غرب مدينة غزة بعد قصفه للمرة الثانية

دوليات

2025-09-05 | 07:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بداخله مئات النازحين.. انهيار برج &quot;مشتهى&quot; غرب مدينة غزة بعد قصفه للمرة الثانية
المصدر:
روسيا اليوم
340 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أفادت وسائل اعلام، اليوم الجمعة، بانهيار برج مشتهى غرب مدينة غزة بعدما قصفته القوات الإسرائيلية للمرة الثانية وبداخله وفي محيطه مئات النازحين.

وذكرت إن القوات الإسرائيلية ترتكب مجزرة في قصفها لبرج مشتهى في مدينة غزة الذي يؤوي مئات النازحين كما أنه في محيط البرج يوجد آلاف النازحين والخيام أيضا.

وأكدت، تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على برج مشتهى غربي مدينة غزة وأنباء عن انهياره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته ستهاجم عدة مبان في مدينة غزة قال إنها تحولت إلى بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حماس"، وتشمل مواقع مراقبة، ونقاط قنص، إضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "باب الجحيم في غزة قد فتح الآن"، مشيرا إلى أن الجيش بدأ حاليا توسيع نطاق عملياته العسكرية في المدينة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تركز المرحلة الأولى من العملية على هدم المباني الشاهقة في المدينة، حيث تم تسليم أول إشعار إخلاء إلى أحد المباني التي تعتبر "مأوى لعناصر من حركة حماس" قبل شن الهجوم.

وأوضح كاتس أن الجيش سيواصل عملياته بشكل متصاعد "حتى تلتزم عناصر حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح، وإلا فسيواجهون التدمير الكامل".
