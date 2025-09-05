روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

وذكرت الوزارة في بيان، أن شركة ألفا ستراخوفاني الروسية للتأمين دفعت مبلغا قدره مليارا و3 ملايين روبل (ما يعادل حوالي 12.34 مليون دولار) لصالح الخطوط الجوية الأذربيجانية، وهو المبلغ الكامل للتأمين على الطائرة.وأشار البيان إلى دفع تعويضات من أجل معظم الركاب المصابين أو المتوفين في الحادث، وتلبية مطالب 46 من أصل 62 راكبا بشكل كامل.ووفقا للبيان، دفعت الشركة تعويضات لـ7 مواطنين روسيين، و35 مواطنا أذربيجانيا، و3 ركاب من قيرغيزستان، وراكب واحد من كازاخستان.وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لمتضررين وأقارب متوفين 358.4 مليون روبل (حوالي 4.4 ملايين دولار)، فيما تتواصل الإجراءات المتعلقة بالركاب الآخرين.وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية نجاة 29 راكبا في حادث تحطم طائرة تابعة لها، بينما كانت تقوم برحلة بين والعاصمة الشيشانية .وكانت الطائرة تقل 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، بينهم 37 من المواطنين الأذربيجانيين، و16 ، و6 كازاخستانيين، و3 من قيرغيزستان.وقدم الرئيس الروسي وقتها اعتذاره لنظيره الأذربيجاني ، عن الحادث المأساوي الذي وقع في المجال الجوي الروسي، وتسبب في سقوط الطائرة.