ترامب: خسرنا روسيا والهند لصالح الصين

وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا أمام ، أعمق وأظلم قوى العالم. أتمنى لهما مستقبلا طويلا ومزدهرًا معا".وكان الرئيس الأمريكي قد علق في وقت سابق على صورة التقطت لبوتين مع شي والزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات الذكرى السنوية لهزيمة في الحرب العالمية الثانية، قائلا: "أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا!"، في إشارة اعتبرها بعض المراقبين تلميحًا إلى "مؤامرة ثلاثية" محتملة.ورد الرئيس الروسي على هذه التعليقات بقوله: "رئيس يتمتع بحس الفكاهة، كل شيء واضح، نعرف هذا جيدا".وعاد ترامب وأكد أمس أنه يتمتع بـ"علاقات جيدة" مع وشي وكيم.