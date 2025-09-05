واشنطن تعيد تصنيف مسيرات إلى "طائرات" وتبيعها إلى السعودية

وستسمح هذه الخطوة بتحويل المسيرات من فئة "الصواريخ" إلى فئة "الطائرات" لتجنب القيود المفروضة بموجب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR).وسيمكن هذا التغيير من تصدير أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 إلى ، وفقا لتقارير نشرتها وكالة "رويترز".ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود لتعزيز مبيعاتها العسكرية في مواجهة المنافسة المتزايدة من والصين، اللتين تقومان بتصدير الطائرات المسيرة إلى دول الشرق الأوسط دون قيود بسبب عدم انضمامهما لنظام MTCR. ومن المتوقع أن تشمل الصفقات المحتملة أيضا دولا مثل الإمارات وبعض دول أوروبا الشرقية.يذكر أن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ هو اتفاقية طوعية غير رسمية تأسس في عام 1987، ويضم 35 دولة، ويهدف إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ التي يمكن استخدامها لإيصال أسلحة الدمار الشامل. ومن المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.