انفجار سيارة محملة بذخيرة في حلب

أفادت وسائل إعلام ، اليوم الجمعة، بمقتل شخص إثر انفجار سيارة محملة بأعتدة حربية في حلب.

وقالت وسائل الإعلام، عن "سيارة محملة بالذخيرة انفجرت أثناء إجراء لحام عليها في حي مشهد بمدينة حلب".

وأشارت إلى "مقتل شخص واحد على الأقل جراء الانفجار".



