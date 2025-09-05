حزب الله: معضلة خطيرة للغاية تواجه لبنان وندرس كل الخيارات

وفي وقت سابق اليوم، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.وقال : "انسحاب جميع وزراء الحزب وحركة أمل من جلسة جاء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح هذا الطرح يشكل تجاوزا للتفاهمات الوطنية".وأضاف: "انسحاب وزراء الثنائي يعني أن أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية".وشدد على أن "ما جرى في الجلسة تتحمّل مسؤوليته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة"وأكد أن الخطوة التالية لحزب الله ستُحدّد بناء على ما ستؤول إليه التطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة.وأشار إلى أن "الحزب يدرس كل الخيارات، ونؤكد أن من حقنا إلى الشارع أو حتى من الحكومة إذا اقتضت المصلحة ذلك".