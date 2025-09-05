وزير الإعلام اللبناني يكشف قرار مجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.. التداول سري

وقال مرقص في تصريحات صحفية أنه "تم الاستماع خلال جلسة اليوم من قائد الجيش لخطته لتنفيذ قرار حصر السلاح"، مؤكدا ان " رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة".وأكد ان" قيادة الجيش ستقدم تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح".وتابع يتلو أن "الحكومة تعتبر التمديد بسنة لقوات اليونفيل إنجازا بعد التحركات الرامية لإنهاء ولايتها".وبين ان "رئيس الحكومة أكد لمجلس الوزراء أن لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن".وكان وزراء وحركة أمل، قد انسحبوا من جلسة اليوم، قبل مناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة".