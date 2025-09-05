الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539710-638926872015416027.jpg
وزير الإعلام اللبناني يكشف قرار مجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.. التداول سري
دوليات
2025-09-05 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
أكد وزير الاعلام اللبناني
بول مرقص
يتلو، اليوم الجمعة، أن
مجلس الوزراء
قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية.
وقال مرقص في تصريحات صحفية أنه "تم الاستماع خلال جلسة اليوم من قائد الجيش لخطته لتنفيذ قرار حصر السلاح"، مؤكدا ان "
مجلس الوزراء
رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة".
وأكد ان" قيادة الجيش ستقدم تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح".
وتابع يتلو أن "الحكومة تعتبر التمديد بسنة لقوات اليونفيل إنجازا بعد التحركات الرامية لإنهاء ولايتها".
وبين ان "رئيس الحكومة أكد لمجلس الوزراء أن لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن".
وكان وزراء
حزب الله
وحركة أمل، قد انسحبوا من جلسة اليوم، قبل مناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حزب الله اللبناني يرفض قرار مجلس الوزراء بشأن سلاح المقاومة ويعتبره "خطيئة كبرى"
08:05 | 2025-08-06
08:05 | 2025-08-06
وزير العدل اللبناني يعلن انطلاق عجلة حصر سلاح حزب الله
03:48 | 2025-08-08
03:48 | 2025-08-08
وزير الداخلية يؤكد المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة
17:29 | 2025-09-03
17:29 | 2025-09-03
الرئيس اللبناني: حصر السلاح لا رجعة عنه
08:36 | 2025-08-11
08:36 | 2025-08-11
لبنان
حصر السلاح
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مجلس الو
حركة أمل
بول مرقص
حزب الله
مجلس ال
+A
-A
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لحصر السلاح
14:04 | 2025-09-05
14:04 | 2025-09-05
وزير الخزانة الأميركي يدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات "الفيدرالي"
13:31 | 2025-09-05
13:31 | 2025-09-05
ماسك يغيب عن قمة ترامب لقادة شركات التكنولوجيا
12:59 | 2025-09-05
12:59 | 2025-09-05
حزب الله: معضلة خطيرة للغاية تواجه لبنان وندرس كل الخيارات
12:36 | 2025-09-05
12:36 | 2025-09-05
انفجار سيارة محملة بذخيرة في حلب
12:14 | 2025-09-05
قد تغير موازين القوى.. الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية
11:23 | 2025-09-05
11:23 | 2025-09-05
