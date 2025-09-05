ماسك يغيب عن قمة ترامب لقادة شركات التكنولوجيا

وشارك في المأدبة، التي نظمها والسيدة الأولى ميلانيا في قاعة الطعام الرسمية، كبار التنفيذيين من ، بينهم (ميتا)، (مايكروسوفت)، (آبل)، وسام ألتمان (أوبن أي آي)، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" ومسؤولين في . وكان غياب ماسك، الذي اعتاد حضور فعاليات سابقًا، الأكثر لفتًا للأنظار.وأوضح ماسك عبر منصته "إكس" أنه لم يتمكن من الحضور لأسباب لم يحددها، مشيرًا إلى أنه أرسل ممثلاً عنه، بحسب صحيفة "غارديان".وخلال الاجتماع، حذرت السيدة الأولى من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، داعية إلى إدارته "بمسؤولية ورقابة واعية".ويأتي غياب ماسك في ظل فتور علاقته بترامب بعد خلافات سياسية وتمويلية، رغم أنه كان قد تبرع بملايين الدولارات لحملته الانتخابية. كما أنشأ لاحقًا حزبًا جديدًا باسم "حزب أميركا"، قبل أن يتراجع عن المشروع للتركيز على شركاته.تعيد الواقعة للأذهان عدم دعوة ماسك من قبل الرئيس السابق لفعالية خاصة بالسيارات الكهربائية عام 2021، رغم ريادة "تسلا" حينها في هذا القطاع. وفي المقابل.