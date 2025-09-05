وزير الخزانة الأميركي يدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات "الفيدرالي"

وأوضح بيسنت، في مقال نُشر بصحيفة "وول "، أن هناك حاجة إلى "تحليل صادق، مستقل وغير حزبي" يغطي جميع جوانب المؤسسة، من السياسة النقدية والرقابة إلى آليات التواصل والموارد البشرية والأنشطة البحثية.كما طالب بيسنت بأن تتخلى " " عن دوره في الإشراف المصرفي لمصلحة هيئات حكومية أخرى، وأن يعمل على "تقليص التشوهات التي يسببها في الاقتصاد"، خصوصاً عبر عمليات شراء السندات التي يقوم بها خارج أوقات الأزمات الحقيقية.