الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لحصر السلاح

وقال سلام في منشور على منصة "أكس":"رحبنا في بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس 2025".وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس قرر أيضا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء بشأن مدى التقدم في تنفيذ الخطة.