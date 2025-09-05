لبنان.. إطلاق نار وانفجارات داخل مخيم شاتيلا



أفادت قناة LBCI، نقلاً عن مصادر مطلعة، باندلاع تبادل لإطلاق النار داخل مخيم شاتيلا في .

وذكرت القناة، انه تم سماع دوي انفجارات ناجمة عن قذائف صاروخية، وذلك على خلفية خلافات بين تجار مخدرات وعدد من الخارجين عن القانون.



وأكدت المصادر أن حالة من التوتر تسود أرجاء المخيم، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات.