بعد تورطه "بقتل وانتحار" مستخدميه.. تحرك امريكي مضاد على "تشات جي بي تي"

إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
2025-09-06 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
310 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
يتحرك الادعاء العام الأمريكي، للضغط على شركة "اوبن ايه أي"، المصممة لتطبيق
الذكاء الاصطناعي
"تشات جي بي تي"، لتحسين إجراءات السلامة، بعد تسجيل حالات قتل وانتحار مرتبطة باستخدام التطبيق.
وأكد المدعيان العامان في ولايتي
كاليفورنيا
وديلاوير، أن حالات انتحار وقتل لبعض مستخدمي "شات جي بي تي" يثير المخاوف كثيراً بين المواطنين، داعين الشركة في رسالة إلى ضرورة تحسين إجراءات السلامة قبل الموافقة على إعادة هيكلتها المخطط لها.
وفي رسالة موجهة لرئيس
مجلس إدارة
الشركة
بريت تايلور
قال المدعيان العامان إن "التقارير الأخيرة عن انتحار أو قتل شباب بعد تفاعلات مطولة مع
روبوتات
الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك (شات جي بي تي) الخاص بالشركة، هزت ثقة الجمهور الأمريكي بها".
وأضاف المدعيان: "أيا كانت الضمانات الموضوعة، فإنها لم تُجدِ نفعا"، وفق الرسالة التي نشرتها صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية.
وجاء تدخل بونتا وجينينغز واجتماعهما في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الفريق القانوني لشركة "أوبن إيه آي"، عقب "الانتحار المفجع لشاب من كاليفورنيا بعد تفاعله المطول مع روبوت محادثة تابع للشركة، بالإضافة إلى حادثة قتل وانتحار مقلقة مماثلة في
ولاية كونيتيكت
".
وأوضحا أن "هذه الحوادث سلطت الضوء بشكل كبير على التحديات الواقعية وأهمية تنفيذ مهمة (أوبن إيه آي)"، واعتبرا أن "السلامة أولوية غير قابلة للتفاوض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال".
وتقاضي عائلة آدم راين، الذي انتحر في نيسان/أبريل عن عمر 16 عاما بعد تفاعله المطول مع روبوت المحادثة، شركة "أوبن إيه آي"، وهذا الأسبوع أعلنت الشركة أنها ستضيف أدوات الرقابة الأبوية إلى "شات جي بي تي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
