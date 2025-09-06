بعد قرار ترامب... تعرّف على أصل مصطلح "وزارة الحرب"

وهذه التسمية في الواقع، هي مصطلح قديم في تاريخ الحكومة الأميركية.ففي آب 1789، بعد فترة وجيزة من تأسيس ، أنشئت وزارة الحرب للإشراف على الجيش والبحرية ومشاة البحرية.وبعد أقل من عشر سنوات، حصلت البحرية على وزارتها الخاصة التي شملت أيضاً سلاح مشاة البحرية في العام 1834.ثم تولت وزارة الحرب مسؤولية التي أنشئت لاحقاً.وبعد الحرب العالمية الثانية، خضعت الوزارة لإعادة تنظيم كبرى وتغير اسمها.وفي تموز 1947، أنشأ الذي وقعه الرئيس "مؤسسة عسكرية وطنية" برئاسة وزير دفاع أشرف على الجيش والقوات الجوية والبحرية.وبعد عامين، عُدِّل القانون وأصبح اسمها الرسمي . كما ألغيت بموجب التعديل مناصب قيادات الجيش والبحرية والقوات الجوية الثلاثة، وحُوِّلت إلى مناصب أدنى رتبة.وتقع الوزارة في مبنى البنتاغون، قرب ، على ضفاف .ويضم هذا الهيكل الضخم 17 مبنى لوزارة نمت بسرعة بسبب الحرب العالمية الثانية.ومع أكثر من ثلاثة ملايين موظف مدني وعسكري، أصبحت وزارة الدفاع الآن أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة.لكن قد لا تكون لدونالد القدرة على اتخاذ القرار بشكل منفرد بشأن تغيير الاسم، إذ إن ذلك يتطلب موافقة .