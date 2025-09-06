ايران بشأن قصف قاعدة العديد القطرية: تم تسوية الخلاف

جاء ذلك في حديثه لصحيفة "الشرق" القطرية، حيث أشاد عراقجي بلقائه مع ، الشيخ ، مؤكدا على النتائج الإيجابية للمباحثات.وذكر ان "المحادثات تناولت العلاقات الإيرانية – القطرية، كما تطرقت إلى سوء التفاهم الناجم عن رد على الضربة الأمريكية، والذي شمل هجوما على قاعدة العديد في قطر".وأضاف عراقجي أن "مباحثاته مع ، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، كانت مثمرة وذات فائدة كبيرة".وشملت اللقاءات قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأهمية تجديد الحوار بين الدول المجاورة، والجهود المشتركة للتصدي لطموحات النظام الإسرائيلي التوسعية وعدوانه.وأكد أن البرنامج النووي الإيراني كان من بين أبرز المواضيع التي نوقشت بشكل معمق خلال الاجتماعات، لافتا إلى أن قطر حافظت باستمرار على موقف بنّاء حيال هذا الملف.وقال ، ، للصحيفة القطرية: "الحمد لله ليس هناك أي خلاف بين البلدين وأن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل إلى قطر يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع القيادة القطرية.