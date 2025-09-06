زيلينسكي يرد على دعوة بوتين للتفاوض في روسيا: لن أذهب إلى عاصمة الإرهابي

ومرت 3 أسابيع منذ أن زار ولاية ألاسكا الأميركية للقاء نظيره ، لكن بوتين لم يلتزم بعد بصيغة إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.وأضاف: "لا أستطيع الذهاب إلى وبلدي يتعرض للقصف الصاروخي والهجمات يومياً، لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي".واتهم نظيره الروسي بـ"التلاعب بالولايات المتحدة" ومحاولة تأجيل الاجتماع عبر اقتراح شروط "غير مقبولة".وأكد أن مقترحه لبوتين لا يزال كما هو، وقال: "عليه أن يأتي إلى ".تصريحات زيلينسكي تزامنت مع الحديث عن توجّه وفد أوروبي إلى لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا.