اول مدينة أمريكية تدخل "اللغة العربية" على شعار الشرطة.. ولكن "قد تلغى" (صورة)

وقالت في المقاطعة، ان رقعة الشعار صممها ضابط في الشرطة "لتعكس وتكرم تنوع مجتمعنا"، مشيرة الى انه "نفخر بإبداع الضابط وتفانيه في مساعدة إدارتنا على تمثيل مَن نخدمهم بشكل أفضل".لكن شرطة هايتس عطلت خاصية التعليقات على المنشور الأصلي على ، نتيجة الجدل الذي اثاره.من جانبه، قال مدينة ديربورن هايتس إن الرقعة الجديدة للشرطة التي تحتوي على كتابة باللغة العربية ليست نموذجًا أوليًا رسميًا، مبينا ان الفكرة لم يتم دراستها بشكل كامل قبل الكشف عن تفاصيلها للعامة.وفي وقت سابق اكدت الشرطة أن الإدارة لديها شارة اختيارية جديدة يُمكن للضباط ارتداؤها كجزء من زيهم الرسمي، وكُتب على الشارة "شرطة ديربورن هايتس" باللغتين والعربية، وكانت ستكون الأولى في التي تحمل كتابةً عربية.بلغ عدد سكان ديربورن هايتس من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقية 39% اعتبارًا من عام 2023. ويبلغ عدد سكان ديربورن المجاورة حوالي 55%.وقال رئيس البلدية بيل بازي، إن جهود الإصلاح كانت للنقاش الداخلي في الإدارة، لكنها "لم تُطرح للإجماع على مراجعة إضافية"، مضيفا انه في حال بذل جهود رسمية كهذه لإجراء أي تغييرات على زي الشرطة، فإن هدفنا هو إشراك مختلف الجهات المعنية في في نقاش أوسع، لضمان مشاركة الجميع، ولأننا واحدة، فإن زي كل فرد يمثل إدارة شرطة دبي ككل، وبالتالي يستحق المراجعة والمساهمة من الجميع، وفقًا لبيان بازي.وأضاف البيان أن إضافة التصحيح تظل مجرد فكرة و"لا ينبغي تقديمها كنموذج أولي رسمي".