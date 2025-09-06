البيت الأبيض يسعى لتجنب التصويت على إعادة تسمية البنتاغون "وزارة الحرب"

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر مطلع إلى أن تغيير الاسم رسميا سيحتاج على الأرجح لموافقة ، إلا أن يسعى لإيجاد طرق لتفادي هذا التصويت.وأشار المصدر إلى أن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن غضبهم وإحباطهم وحيرتهم إزاء قرار إعادة تسمية ، حيث قد يكلف هذا القرار مليارات الدولارات نتيجة الحاجة إلى تغيير الرموز والشعارات، مثل اللافتات، في أكثر من 700 ألف موقع في 40 دولة وفي جميع الولايات الأمريكية.ووفقا للصحيفة يرى البنتاغون أيضا أن تغيير الاسم لن يساعد على مواجهة خصومها، الذين قد يستخدمون حقيقة إعادة التسمية لتسليط الضوء على الطموحات العسكرية الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي ، قد وقع في وقت سابق مرسوما يقضي بإعادة تسمية إلى وزارة الحرب، معتبرا أن هذا القرار يعكس الوضع الراهن في العالم.ويلزم القرار جميع الوكالات بالاعتراف بالمسمى الجديد، واعتماده في الاتصالات الداخلية والخارجية. ورغم أن لمح مرارا إلى رغبته في العودة إلى اسم وزارة الحرب، فإن هذه الخطوة أثارت حول الأسباب ودوافعها، والأسس القانونية التي تستند إليها، وتداعياتها، وآثارها المحتملة.