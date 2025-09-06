تركن تحت أنقاض الزلزال.. نساء أفغانستان يواجهن الموت البطيء بسبب قانون منع التلامس

ففي قرى ولاية كونار المنكوبة، تحدث شهود عن مشاهد مأساوية، إذ تُركت النساء المصابات تحت الأنقاض لساعات طويلة بسبب تردّد فرق الإنقاذ المؤلفة من رجال فقط في لمس أجسادهن أو سحبهن إلى برّ الأمان.وتقول (19 عاماً) من قرية أندارلكك: "جمعونا في زاوية ونسونا"، في إشارة إلى إقصاء النساء عن الرعاية الأولية فيما انصبّت جهود الإنقاذ على الرجال والأطفال.المتطوع طاهزيب الله محازب (33 عاماً) وصف المشهد "شعرت أن النساء غير مرئيات"، مؤكداً أن " الثقافية التي تمنع الاختلاط بين الجنسين حوّلت طبيعية إلى مأساة إنسانية مضاعفة فحتى الجثث، جرى سحبها من الملابس لتجنّب اللمس المباشر".ووفق الأرقام الحكومية، فقد أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة نحو 3600 آخرين، فضلاً عن تسوية قرى كاملة بالأرض. إلا أن النساء واجهن محنة مضاعفة نتيجة نقص الكوادر الطبية النسائية، خاصة بعدما فرضت العام الماضي حظراً على التحاق النساء بالتعليم الطبي، وهو ما انعكس بوضوح في استجابة الكارثة.وفي ، تُطبّق أعراف ثقافية ودينية صارمة، حيث لا يُسمح بلمس المرأة إلا من قِبل قريبها الذكر (الأب، الأخ، الزوج أو الابن). والعكس صحيح: لا يجوز للمرأة لمس رجل ليس من محارمها.وفي مناطق الكوارث، لا يُسمح للمنقذات بمساعدة الرجال، لكن يمكن للنساء إنقاذ نساء أخريات.وقالت سوزان ، ممثلة هيئة للمرأة في أفغانستان "ستتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من هذه الكارثة، لذا يجب أن نضع احتياجاتهن في صميم جهود الاستجابة والتعافي".في المقابل، اعترف المتحدث باسم في حكومة طالبان، شرفات زمان، "بوجود نقص في الطبيبات والممرضات في المناطق المنكوبة"، لكنه أشار إلى أن "مستشفيات ولايات كونار وننغرهار ولغمان تضم أكبر عدد ممكن من العاملات الصحيات المتاحين حالياً".وتخضع النساء في أفغانستان لقيود هي من الأشد في العالم، حيث يُمنعن من العمل في معظم المجالات، ويحظر عليهن التعليم بعد الصف السادس، كما لا يُسمح لهن بالسفر لمسافات طويلة دون مرافق ذكر.وهذه السياسات جعلت استجابة الكارثة أكثر تعقيداً، خصوصاً مع غياب المنقذات والطبيبات اللواتي كان بإمكانهن التدخل لإنقاذ النساء.ومع استمرار الهزات الارتدادية التي ضربت البلاد آخرها بقوة 5.6 درجات، يزداد القلق من تفاقم المعاناة الإنسانية، فيما لا تزال نساء كثيرات في القرى المتضررة ينتظرن وصول مساعدات أو رعاية طبية بعد مرور أيام على الكارثة.تقول عائشة من قرية أندارلكك: "الله أنقذني أنا وابني، لكنني أدركت أن أكون امرأة هنا يعني أننا دائماً آخر من يُلتفت إليه".