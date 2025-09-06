إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء مناطق واسعة فوراً

وبحسب منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، فقد حدد الإخلاء "البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق وشارع ".وقال أدرعي إن "الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".وشدد على ضرورة الإخلاء بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان .وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، عن "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي قطاع .وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن تحديد منطقة إنسانية في خان يونس جاء مع توسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على معاقل حماس في عملية عربات جدعون 2.