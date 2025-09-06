بيتر جيريتس.. وفاة مؤسس "البيت الكردي" في بلجيكا

وجيريتس، الذي أسس "البيت الكردي" في عام 1996، على حسابه الخاص، وقدّم عبر هذا المركز العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية.كما ساهم "البيت الكردي" في تعليم الأطفال اللغة الكردية للحفاظ على هويتهم الثقافية ونقلها إلى الأجيال القادمة.وعرف جيريتس بدعمه الكبير للاجئين الكرد في ، حيث عمل معهم بروح صادقة ومتفانية، وسعى لمساعدتهم على بناء حياة جديدة في المهجر.وكان جيريتس متزوجاً من كوردية تدعى جميل ، التي تتولى حالياً إدارة "البيت الكردي" في بلجيكا، لتستمر مسيرة الدعم الثقافي والاجتماعي التي بدأها زوجها.ويُعد رحيل جيريتس خسارة كبيرة للكرد في بلجيكا، لما شكله من صداقة وتعاون بين الشعب البلجيكي والكرد، ولجهوده المستمرة في تعزيز الثقافة الكردية في أوروبا.