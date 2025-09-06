انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة في البلوكات 726, 727, 784, 786 والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق وشارع ، للإخلاء فورا نحو الجنوب تمهيدا للقصف.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "أغار على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس حيث وضع عناصرها في المبنى وسائل استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود قوات جيش الدفاع في المنطقة، في اطار استعداداتها لمناورة جيش الدفاع البرية في المنطقة زرع عناصر حماس داخل وبجوار المبنى عبوات ناسفة عديدة بغية استهداف قواتنا".وأضاف البيان أن "حماس وضعت بالقرب من المبنى بنية تحت أرضية يروج من داخلها عناصر حماس لمخططات ضد قوات جيش الدفاع".ولفت البيان إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص امكانية اصابة مدنيين شملت تحذير السكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".