وزير دفاع إسرائيل "يتباهى" بتدمير برج السوسي السكني بمدينة غزة

وأكد استمرار الجيش بتدمير المباني العالية بالمنطقة، ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.ونشر كاتس مقطعا قصيرا على حسابه بمنصة "إكس"، يظهر لحظة تدمير المبنى، وكتب معلقا: "مستمرون".وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت برج السوسي، بعد دقائق من للجيش الإسرائيلي بإخلائه.وأوضح أن البرج المستهدف الذي سوي بالأرض مكون من 15 طابقا ويضم أكثر من 60 شقة، ويقع على مقربة من مقر لوكالة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".