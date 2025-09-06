تظاهرات وسط لندن تندد باحتلال غزة

وانطلق المتظاهرون ظهرا من ميدان ، متجهين نحو وايت هول، في خطوة جديدة ضمن موجة من التحركات الشعبية المتواصلة التي تعكس غضب الشارع البريطاني إزاء استمرار معاناة الفلسطينيين في .وقد دعت منظمات حقوقية وإنسانية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة، معتبرة أن "استمرار المظاهرات رسالة واضحة بأن التضامن مع فلسطين سيبقى حاضرا حتى ينتهي الاحتلال وترفع المعاناة عن غزة".