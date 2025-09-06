إيران: لا نخشى الحرب وما أثير حول "سناب باك" مبالغ فيه

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إنه "لن يكون هناك أي تعاون جديد ما دامت المفاوضات مع لم تصل إلى نتيجة".وأضاف، ان "الأجواء التي أُثيرت حول آلية العقوبات سناب‌ باك، مبالغ فيها وتتجاوز الحقيقة"، مشدداً: "لا نخشى المفاوضات ولا حتى الحرب".من جانبه، أشار قائد الجيش الإيراني اللواء إلى أنه "يجب أن نكون دائما على استعداد للحرب".