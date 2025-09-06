البرلمان الايراني يناقش الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

وقال عضو الرئاسة في بيان، أن "البرلمان الايراني يناقش قانون مستعجل يدرس فيه احتمال الخروج من معاهدة NPT في جلسة البرلمان القادمة".وتابع، أن "تقرير لجنة بشأن معالجة القرار الاوروبي بتفعيل آلية الزناد سيُطرح غداً في الجلسة العلنية للبرلمان بصفة مستعجلة، وسيتم خلاله بحث إمكانية انسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)".وأشار الى ان "الجلسة سيحضرها أعضاء في الجلسة العلنية، ليقوموا – في حال إقرار المشروع – بالمصادقة الفورية عليه تمهيداً لإصداره".