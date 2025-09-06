بتهمة الفساد.. الصين تحقق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية

وأُقيل يي هويمان فجأة من منصبه رئيس في مطلع العام الماضي، بعد اضطراب السوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى أشهر. وأعلنت هيئتا مكافحة الفساد الرئيسيتان في البلاد السبت، في بيان عبر الإنترنت أن يي "يُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لـقواعد الانضباط والقانون" دون تفصيل مخالفاته المفترضة أو مكانه.وذكر البيان أن المسؤول السابق،60 عاماً "يخضع لمراجعة تأديبية وتحقيق من لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للرقابة".وشن حملة صارمة على الفساد منذ توليه السلطة منذ أكثر من عقد. ويقول المؤيدون إن هذه السياسة تعزز الحوكمة الرشيدة فيما يعتبر آخرون أنها تُستخدم أيضا وسيلة من شي للتخلص من خصومه السياسيين. وأثرت هذه الحملة بشدة على القطاع المصرفي والمالي الضخم في البلاد.وعُيّن يي، الرئيس السابق للبنك الصناعي والتجاري الصيني، في أعلى منصب في الأوراق المالية الصينية في يناير (كانون الثاني) 2019، خلفاً ليو شي يو الذي أُقيل بدوره، وخضع للتحقيق في مخالفات مماثلة.