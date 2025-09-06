استبدال القوات الأمريكية المخصصة لأوروبا يكلف تريليون دولار

وكتبت الوكالة أن زعماء ، وعلى خلفية الفجوات الخطيرة في الإمكانات الدفاعية للدول الأوروبية، ما زالوا يأملون في أن ينفذ الرئيس الأمريكي اقتراحه ويقدم لأوكرانيا "ضمانات أمنية ملموسة".وأضافت: "تعاني أوروبا من نقص حاد في الاستخبارات الفضائية والمراقبة، بالإضافة إلى الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وهي مجالات يعتمد فيها "تحالف الراغبين" بقيادة وفرنسا على مساعدة . وسيكلف استبدال القوات العسكرية التقليدية الأمريكية المخصصة لأوروبا تريليون دولار".وأكدت الوكالة أن الولايات المتحدة تزود حلف " " بمعظم معلوماته الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاعية، بما في ذلك عبر الأقمار الصناعية.ووفقا للتقرير، فإن استبدال هذا العنصر الدفاعي سيكلف أوروبا 4.8 مليار دولار.وقدمت في 19 مارس استراتيجيتها الدفاعية الجديدة "إعادة تسليح أوروبا". وعدل عنوان الوثيقة لاحقا إلى "الاستعداد 2030" الأقل عدوانية، وذلك بعد احتجاجات من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتدعو الاستراتيجية إلى جمع حوالي 800 مليار يورو على مدى 4 سنوات.وأعلنت وزارة دفاع ليتوانيا في وقت سابق أن أبلغت دول الاتحاد الأوروبي رسميا أنها ستلغي برنامج الدعم العسكري بموجب المادة 333 اعتبارا من السنة المالية القادمة.