السومرية نيوز
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
استبدال القوات الأمريكية المخصصة لأوروبا يكلف تريليون دولار
دوليات
2025-09-06 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نقلا عن تقرير صادر عن
المعهد الدولي
للدراسات الاستراتيجية أن استبدال الإمكانات العسكرية الأمريكية في
الاتحاد الأوروبي
سيكلف أوروبا تريليون دولار.
وكتبت الوكالة أن زعماء
الاتحاد الأوروبي
، وعلى خلفية الفجوات الخطيرة في الإمكانات الدفاعية للدول الأوروبية، ما زالوا يأملون في أن ينفذ الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
اقتراحه ويقدم لأوكرانيا "ضمانات أمنية ملموسة".
وأضافت: "تعاني أوروبا من نقص حاد في الاستخبارات الفضائية والمراقبة، بالإضافة إلى الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وهي مجالات يعتمد فيها "تحالف الراغبين" بقيادة
بريطانيا
وفرنسا على مساعدة
الولايات المتحدة
. وسيكلف استبدال القوات العسكرية التقليدية الأمريكية المخصصة لأوروبا تريليون دولار".
وأكدت الوكالة أن الولايات المتحدة تزود حلف "
الناتو
" بمعظم معلوماته الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاعية، بما في ذلك عبر الأقمار الصناعية.
ووفقا للتقرير، فإن استبدال هذا العنصر الدفاعي سيكلف أوروبا 4.8 مليار دولار.
وقدمت
المفوضية الأوروبية
في 19 مارس استراتيجيتها الدفاعية الجديدة "إعادة تسليح أوروبا". وعدل عنوان الوثيقة لاحقا إلى "الاستعداد 2030" الأقل عدوانية، وذلك بعد احتجاجات من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتدعو الاستراتيجية إلى جمع حوالي 800 مليار يورو على مدى 4 سنوات.
وأعلنت وزارة دفاع ليتوانيا في وقت سابق أن
وزارة الدفاع الأمريكية
أبلغت دول الاتحاد الأوروبي رسميا أنها ستلغي برنامج الدعم العسكري بموجب المادة 333 اعتبارا من السنة المالية القادمة.
تابع قناة السومرية على
منصةX
