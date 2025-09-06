الرئيس اللبناني يدعو واشنطن لدفع إسرائيل إلى الانسحاب الكامل

وأوضح عون أن ذلك سيمكن من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية وفقا للقرار الدولي 1701.وجاءت دعوة عون خلال لقائه في قصر بعبدا مع قائد القيادة الوسطى في الأميرال براد كوبر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى ليزا ورئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) الجنرال ليني.وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل لجنة وقف الأعمال العدائية، لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الماضي، والذي يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من التلال والأراضي المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين.وأكد أن تنفيذ هذه الخطوات ينسجم مع قرار الحكومة بحصر السلاح بيد القوى الأمنية ، خاصة في ضوء الخطة التي أقرها مؤخرا لدعم الجيش في هذه المهمة.وأوضح عون "أن الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، رغم الظروف الجغرافية واللوجستية الصعبة، والتي أدت إلى استشهاد 12 عسكريا خلال تنفيذ هذه المهام".كما أشار إلى أن الجيش بدأ استلام السلاح من بعض المخيمات الفلسطينية وفقا لاتفاق تم خلال زيارة إلى لبنان.من جهته عبر الأميرال كوبر عن تقديره لـ"العمل المميز" الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ستواصل دعم الجيش بالتجهيزات والتدريب والعتاد بالتنسيق مع والكونغرس.كما أشار إلى أن لجنة (MECHANISM) ستعقد اجتماعا غدا لمناقشة الوضع القائم في الجنوب، وبحث سبل تثبيت الاستقرار عبر استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة.وأشاد الرئيس عون بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية، مؤكدا أن الدعم الأمريكي يعزز الاستقرار الوطني، ويسهم في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان، في ظل الاستعدادات التي تبديها العديد من الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في هذا المسار شرط وقف الأعمال العدائية وعودة الهدوء إلى البلاد.وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس عون التوفيق للأميرال كوبر في مهمته، داعيا إياه إلى إيلاء الوضع في لبنان أولوية خاصة، نظرا لأهمية استقراره في ترسيخ .