السومرية نيوز
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن لدفع إسرائيل إلى الانسحاب الكامل
دوليات
2025-09-06 | 12:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
دعا
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
الولايات المتحدة
إلى ممارسة ضغوط على
إسرائيل
من أجل الانسحاب الكامل من الأراضي
اللبنانية
المحتلة في الجنوب.
وأوضح عون أن ذلك سيمكن
الجيش اللبناني
من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية وفقا للقرار الدولي 1701.
وجاءت دعوة عون خلال لقائه في قصر بعبدا مع قائد القيادة الوسطى في
الجيش الأمريكي
الأميرال براد كوبر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى
لبنان
ليزا
جونسون
ورئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) الجنرال
مايكل
ليني.
وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل لجنة وقف الأعمال العدائية، لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في
نوفمبر
الماضي، والذي يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من التلال والأراضي المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين.
وأكد أن تنفيذ هذه الخطوات ينسجم مع قرار الحكومة
اللبنانية
بحصر السلاح بيد القوى الأمنية
الشرعية
، خاصة في ضوء الخطة التي أقرها
مجلس الوزراء
مؤخرا لدعم الجيش في هذه المهمة.
وأوضح عون "أن الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، رغم الظروف الجغرافية واللوجستية الصعبة، والتي أدت إلى استشهاد 12 عسكريا خلال تنفيذ هذه المهام".
كما أشار إلى أن الجيش بدأ استلام السلاح من بعض المخيمات الفلسطينية وفقا لاتفاق تم خلال زيارة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
إلى لبنان.
من جهته عبر الأميرال كوبر عن تقديره لـ"العمل المميز" الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن
الولايات المتحدة
ستواصل دعم الجيش بالتجهيزات والتدريب والعتاد بالتنسيق مع
الإدارة الأمريكية
والكونغرس.
كما أشار إلى أن لجنة (MECHANISM) ستعقد اجتماعا غدا لمناقشة الوضع القائم في الجنوب، وبحث سبل تثبيت الاستقرار عبر استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة.
وأشاد الرئيس عون بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية، مؤكدا أن الدعم الأمريكي يعزز الاستقرار الوطني، ويسهم في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان، في ظل الاستعدادات التي تبديها العديد من الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في هذا المسار شرط وقف الأعمال العدائية وعودة الهدوء إلى البلاد.
وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس عون التوفيق للأميرال كوبر في مهمته، داعيا إياه إلى إيلاء الوضع في لبنان أولوية خاصة، نظرا لأهمية استقراره في ترسيخ
الأمن الإقليمي
.
مقالات ذات صلة
حزب الله يدعو الرئيس اللبناني لوضع حد لـ"الانبطاح السياسي"
12:40 | 2025-08-27
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
مركز اقتصادي يدعو الجهات المختصة إلى مراقبة الجامعات الأهلية للعمل بالدفع الإلكتروني
05:12 | 2025-08-26
وزير "إسرائيلي" يدعو الى احتلال غزة بشكل كامل
16:53 | 2025-07-05
لبنان
إسرائيل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الإدارة الأمريكية
الولايات المتحدة
الرئيس اللبناني
الجيش الأمريكي
الجيش اللبناني
الأمن الإقليمي
مجلس الوزراء
+A
-A
