اعتقال 150 متظاهراً مؤيداً لغزة في لندن

وذكرت الشرطة البريطانية أن المتظاهرين تحدوا قرار الحكومة القاضي بحظر جماعة "فلسطين أكشن" واعتبارها منظمة إرهابية بموجب البريطاني.وشارك في المظاهرة نحو 1500 شخص، وفق ما أفادت به حملة "دافعوا عن هيئات المحلفين خاصتنا"، التي نظمت الفعالية احتجاجا على تجريم الجماعة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها: "أعارض الإبادة، أؤيد فلسطين أكشن".وبعد دقائق من بدء الاحتجاج بدأت الشرطة بتنفيذ عمليات اعتقال جماعية، وسط هتافات من الحضور تندد بالاستجابة الأمنية، مثل: "عار عليكم" و"يا شرطة العاصمة، اختاروا جانبا: العدالة أم الإبادة".وأوضحت شرطة في بيان عبر : "إن التعبير العلني عن دعم منظمة محظورة يمثل جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وسنقوم باعتقال أي شخص ينتهك هذا القانون فورا".وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال أكثر من 700 شخص في احتجاجات سابقة مرتبطة بجماعة "فلسطين أكشن"، فيما وجهت اتهامات رسمية إلى 138 شخصا حتى الآن، بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد في الشارع البريطاني بشأن السياسات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وما يصفه نشطاء بـ"قمع التضامن مع القضية الفلسطينية".