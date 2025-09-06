في أمريكا.. دعوى قضائية لوقف ترحيل أطفال

رفعت جماعة للمساعدة القانونية دعوى قضائية لمنع أي جهود محتملة من الحكومة الأمريكية لترحيل 12 طفلا ينتمون إلى هندوراس.

وقام مشروع "فلورنس" لحقوق المهاجرين واللاجئين ومقره أريزونا، بإضافة أطفال هندوراس إلى الدعوى التي قُدمت نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن قرار قضائي مؤقت بوقف ترحيل عشرات الأطفال المهاجرين إلى موطنهم .

وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستشرع "قريبا جدا في خطة لترحيل أطفال هندوراسيين محتجزين لدى الحكومة بشكل غير قانوني ربما مع نهاية هذا الأسبوع، في انتهاك مباشر لحقهم في طلب الحماية في ، وذلك على الرغم من وجود دعوى قضائية مستمرة سبق أن أوقفت محاولات مشابهة وغير قانونية لترحيل أطفال من غواتيمالا".



ولم يقدم مشروع "فلورنس" فورا لوكالة "أسوشيتد برس" تفاصيل حول طبيعة المعلومات التي تلقتها بشأن الترحيل المحتمل لأطفال هندوراس، أما التعديل على الدعوى فقد تم وضعه تحت السرية في .



من جانبها، قدمت وزارة العدل اليوم السبت، ربما أوضح حتى الآن لأحداث المضطربة التي شهدت محاولة ترحيل 76 طفلا غواتيماليا، وجاء ذلك ضمن طلبها برفع التجميد المؤقت المفروض على ترحيلهم.