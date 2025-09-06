موسكو: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة

وكتب دميترييف في منشور له على منصة "إكس": "ستالين وروزفلت وتشرشل فازوا بالحرب العالمية الثانية.. وترامب سيمنعان الحرب العالمية الثالثة".وأضاف دميترييف صورتين إلى منشوره، الأولى بالأبيض والأسود، تظهر الزعيم السوفييتي ، والرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين ، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ، كما يتضمن المنشور صورة ملونة لبوتين وترامب.ويتضمن المنشور أيضا أيقونات تمثل العلمين الروسي والأمريكي، بالإضافة إلى السلام.يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي ودونالد ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.