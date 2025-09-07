إصابات بانفجار طائرة مسيرة يمنية في مطار إسرائيلي

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن هناك "إصابات إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من في منطقة النقب جنوبيونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "طائرة مسيرة يمنية ضربت قاعة المسافرين في مطار جنوبي إسرائيل".وأشار المتحدث باسم الإسرائيلي إلى "غلق المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون أمام حركة الطائرات".