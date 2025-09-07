تركيا تعلن عودة نحو 500 ألف سوري لبلادهم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539876-638928437397980316.jpg
تركيا تعلن عودة نحو 500 ألف سوري لبلادهم
دوليات
2025-09-07 | 08:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
أعلن وزير الداخلية
التركي
علي يرلي قايا
، اليوم الأحد، عودة 474 ألفا و18
سوريا
إلى بلادهم منذ 8 كانون الأول 2024.
وأفاد يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" Nsosyal التركية، الأحد، بأن
تركيا
كما كانت بالأمس تقف اليوم أيضا إلى جانب الأشقاء السوريين في عودتهم الطوعية إلى بلادهم.
وأضاف: "بعد 8
ديسمبر
2024 عاد إجمالي 474 ألفا و18سوريا إلى بلادهم".
وذكر أن عدد السوريين العائدين طوعا منذ عام 2016 بلغ مليونا و213 ألفا و620 شخصا.
وأشار إلى أن
إدارة الهجرة التركية
تواصل بعناية فائقة الإشراف على إجراءات العودة الطوعية للسوريين.
من الجدير ذكره، أن
وزارة الداخلية
التركية أعلنت أواخر كانون الأول 2024 عن سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين
المقيمين
بتركيا "بشكل طوعي ومشرف"، لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صلاح الدين تعلن عودة 500 عائلة من "مخيم الهول"
15:33 | 2025-07-27
محافظ بغداد يعلن تخصيص أكثر من (500) عجلة لدعم خطة الزيارة الأربعينية
08:28 | 2025-08-07
الخارجية الأمريكية تعلن عودة موظفيها الى بغداد وأربيل
15:13 | 2025-07-17
عودة الحركة التجارية بمنفذ القائم بين العراق وسوريا
13:43 | 2025-06-16
تركيا
سوريا
إدارة الهجرة التركية
أعلن وزير الداخلية
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
علي يرلي قايا
إدارة الهجرة
المقيمين
ديسمبر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
32.2%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
28.65%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
محليات
21.79%
13:11 | 2025-09-05
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
13:11 | 2025-09-05
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
17.36%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
اخترنا لك
اعتقال 900 متظاهر مؤيد لغزة في لندن
11:20 | 2025-09-07
إحصائية دولية: العراقيون اكثر طالبي اللجوء الى المانيا
11:09 | 2025-09-07
وثيقة سرية حول حياة الشرع سابقا.. تلقى تدريبات للذهاب الى العراق
09:47 | 2025-09-07
إصابات بانفجار طائرة مسيرة يمنية في مطار إسرائيلي
08:02 | 2025-09-07
شعبانة محمود: ماذا تعرف عن أول مسلمة تتولى حقيبة الداخلية البريطانية؟
07:51 | 2025-09-07
هامش مثير في الاستعراض العسكري الصيني.. لماذا غرق شاب عراقي بدموعه وسط الحشود؟
05:03 | 2025-09-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.