تركيا تعلن عودة نحو 500 ألف سوري لبلادهم

وأفاد يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" Nsosyal التركية، الأحد، بأن كما كانت بالأمس تقف اليوم أيضا إلى جانب الأشقاء السوريين في عودتهم الطوعية إلى بلادهم.وأضاف: "بعد 8 2024 عاد إجمالي 474 ألفا و18سوريا إلى بلادهم".وذكر أن عدد السوريين العائدين طوعا منذ عام 2016 بلغ مليونا و213 ألفا و620 شخصا.وأشار إلى أن تواصل بعناية فائقة الإشراف على إجراءات العودة الطوعية للسوريين.من الجدير ذكره، أن التركية أعلنت أواخر كانون الأول 2024 عن سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين بتركيا "بشكل طوعي ومشرف"، لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.